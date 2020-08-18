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    Şeyma Subaşı'ndan üstsüz poz

    Şeyma Subaşı şimdi de dünyaca ünlü modeller gibi göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 14:27
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    Şeyma Subaşı'ndan üstsüz poz

    Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı villasında verdiği partilerle gündeme geliyor.

    Villasında sürekli parti yapan Şeyma Subaşı'nın komşuların sabrını taşırınca evine polis geldiği iddia edilmişti.

    Sosyal medya hesabından bu iddiaları yalanlayan Subaşı'ndan yeni bir paylaşım geldi.

    ÇIPLAK POZ

    Üstsüz fotoğrafını yayınlayan Subaşı, göğüslerini kapattığı pozuna "Sağlığınıza ve mutluluğunuza öncelik verin gerisi gelir" notunu düştü.

    Şeyma Subaşı ndan üstsüz poz #1

    Şeyma Subaşı ndan üstsüz poz #2

    Şeyma Subaşı ndan üstsüz poz #3

    Şeyma Subaşı ndan üstsüz poz #4

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