Şeyma Subaşı'nı evlilik heyecanı sardı

Mohammed Alsaloussi ile dünya turuna çıkan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Acun Ilıcalı'nın kızının annesi eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamış ve düğün davetiyesini paylaşmıştı.

ROMANTİK POZLAR

Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte bu defa soluğu, İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibiza'da aldı. Kumsal kenarında ateş yakan çift, birbirine sarıldığı anları Instagram'dan yayınladı.

"KALBİMİN DERİNLİKLERİNDE HİSSEDİYORUM"

Subaşı, paylaşımına "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak. Kalbimin derinliklerinde hissediyorum." notunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara çok sayıda da tebrik mesajları yazıldı.