Şeyma Subaşı'nın 1,5 milyonluk kolyesi

Önceki gün sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile akşam yemeğine çıkan Şeyma Subaşı’nın yeni mücevheri dikkat çekti. Subaşı, 160 bin dolarlık lüks marka kolyesi ile pozlar verdi.

Geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Mohammed Alsaloussi (36) ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı (31), önceki gün Miami'deki bir restoranda sevgilisiyle akşam yemeği yedi.

Subaşı eğlenceli geceden yeni fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

1,5 MİLYONLUK KOLYE

Lüks harcamalarıyla bilinen Subaşı'nın yeni mücevheri de dikkat çekti.

Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Subaşı'nın yeni kolyesinin 160 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 450 bin TL) olduğu öğrenildi.

Ünlü ismin kolyesinin sevgilisinin hediyesi olduğu konuşuluyor.

“BİR TIK YAKLAŞABİLİRDİNİZ”

Haziran ayında Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Subaşı, yüzüğünü “Bir elmas gibi hissediyorum” notuyla sergilemiş, Subaşı'nın tektaşının 801 bin 540 TL olduğu öne sürülmüştü.

Çıkan haberlerin ardından Subaşı, konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Subaşı, “Biliyorum, cevap vermemem lazım arkadaşlar ama her şeyi bildiğini sanan basın bu açıklamayı hak ediyor. Hem de bu açıklamayı çok iyi hissederek yapacağım. Eğer yüzük fiyatını dolar olarak yazsaydınız bir tık yaklaşabilirdiniz.” diye konuşmuştu.

"DOĞRU RAKAMI BULMAYA ÇALIŞIN"

Yüzüğünün Amerikalı bir mücevher firmasından satın alındığını belirten Subaşı, tektaşının iddia edildiği gibi 800 bin TL olmadığını söylemişti.

Şeyma Subaşı, “Haydi, şimdi doğru rakamı bulup, yazmaya çalışın. Ah pardon, ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da lütfen emin olun! Hani siz daha iyi bilirsiniz sonuçta benim hakkımda her şeyi... Haydi bakalım, yeni rakam bekliyorum.” demişti.

Şeyma Subaşı, ayrıca, “Hayatımın zirvesini yaşıyorum, her anlamda...” ifadelerini kullanmıştı.