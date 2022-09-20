Şeyma Subaşı'nın avukatından uyuşturucu açıklaması

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde 'uyuşturucu madde' kullandığı yönündeki iddiaların ardından avukatı Emek Emre'den açıklama geldi.

Acun ılıcalı'nın özel hayatıyla gündemden düşmeyen kızının annesi eski eşi Şeyma Subaşı’nın, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldıkları bir doğum günü partisinde uyuşturucu kullandıklarına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yayılmıştı.

Subaşı’nın ‘uyuşturucu kullandı’ şeklinde servis edilen görüntülerle ilgili avukatı Emek Emre, basın açıklaması yaptı.

Emre, müvekkili Şeyma Subaşı’nın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvarda uyuşturucu testi yaptırdığını belirtti.

"Test sonucu negatif"

Müvekkilinin tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını açıklamasında belirten avukat, “Görüntüler geçen temmuz ayında yurt- dışında çekilmiştir. Müvekkilin anayasal olarak koruma altına alınan hakları ihlal edilmiştir. Cinayet gibi ağır suçlarda dahi mahkûmiyetine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın ‘iddiaya göre’ ifadesi kullanılmakta, şüphelilerin adları baş harfleriyle verilmesine rağmen müvekkil hakkında yapmaya çalıştıkları ise her yönüyle itibar suikastıdır.

"Dava açılacak"

Bu görüntüleri yaymak ve ifşa etmek de suç teşkil etmektedir. Gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığı’na müracaat edeceğiz. Müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zararın tazminine yönelik de tazminat davaları açılacaktır.” dedi.