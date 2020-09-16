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    Şeyma Subaşı'nın balık terlikleri

    Sosyal medya fenomenliğinden iş kadınlığına geçiş yapan Şeyma Subaşı, artık kendi ürünlerinden giyiniyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 11:21
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    Şeyma Subaşı'nın balık terlikleri

    Son dönemde özel hayatı ile gündemde olan Şeyma Subaşı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kendine ait bir marka ile tekstil sektörüne giriş yapan Şeyma Subaşı, yeni sezon heyecanını yaşadığını söyledi.

    "HER ŞEY BENİM MARKAM"

    Subaşı, "Şimdiden çok heyecanlıyım. Sonbahar-kış sezonu ürünlerimiz bitti gibi. Önümüzdeki günlerde de satışa çıkmış olacak. Bugün üzerimde gördüğünüz her şey benim markam." dedi.

    BALIK TERLİKLERLE KOMBİNLEDİ

    Ayrıca, Şeyma Subaşı'nın giydiği balık terlikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

    Şeyma Subaşı nın balık terlikleri #1

    Şeyma Subaşı nın balık terlikleri #2

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