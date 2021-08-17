Şeyma Subaşı'nın bitmeyen tatili

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Bodrum'daki tekne tatilinin ardından lüks villaya geçti.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisinin mal varlıklarının sahte olduğu iddiaları gündemdeyken ayrılık kararı almıştı.

Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı ve sevgilisiyle uçakta samimi pozlar verdi. Bodrum’da olan Şeyma Subaşı, teknede tatilin tadını çıkarıyordu.

GÜNLÜĞÜ 38 BİN TL

Tekneden sıkılan ikili, günlüğü 3 bin 800 euroya (yaklaşık 38 bin lira) olan bir villaya geçti. Mısırlı sevgilisinin kiraladığı lüks villada havuz keyfi yapan Subaşı, o anları paylaştı.

Mavi bikinisiyle çilekli tart yerken poz veren Subaşı, paylaşımında; "Beni tanıyan herkes yemeyi ne kadar sevdiğimi bilir." ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜNÜM OLMADI"

Ünlü isim, sözlerine; "Bu dünyanın lezzetlerinden zevk alıyorum. Ve bence tat alma duygumuz bizi hayata bağlayan şeylerden biri. Bu yüzden kilo almaktan korktuğu için yemekten kaçan insanları hiç anlamıyorum. Yemekten keyif alıyorum ve inan bana bu korkuyu düşünmüyorum bile. Bu ara metabolizmamın 30'lu yaşlarda yavaşlayacağını söyleyenler için, üzgünüm olmadı." diye devam etti.