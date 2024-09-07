Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'nın evliliğinden sonra yapacağı paylaşımlar merak konusu olan eski eş Şeyma Subaşı'dan ilk paylaşım geldi.
Takipçileri ile Instagram izlenme sayılarını paylaşan Subaşı, bir video yayınladı.
Instagram hikayelerinin 1.2 milyon kişi tarafından izlendiğini söyleyen ünlü fenomen görüntüleri "Sabır" diyerek paylaştı.
KOMBİNİ OLAY OLDU
Subaşı'nın paylaşımı binlerce beğeni alırken en dikkat çeken ayrıntı ise kombini oldu.
Şort ve büstiyeriyle kamera karşısına geçen Subaşı'nın başındaki başörtü dikkat çekti.
Subaşı'nın kombini beğenildiği kadar eleştiri de aldı.
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