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Şeyma Subaşı'nın dikkat çeken kombini

Şeyma Subaşı'nın dikkat çeken kombini Instagram paylaşımlarının 1.2 milyon kişi tarafından izlendiğini bir paylaşım yaparak takipçilerine aktaran Şeyma Subaşı'nın başörtülü ve büstiyerli kombini dikkat çekti.