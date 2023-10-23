Şeyma Subaşı'nın dikkat çeken Kur’an-ı Kerim paylaşımı Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim paylaşımında bulundu.

ensonhaber.com

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, mayıs ayında dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile tek celsede boşandı.

Ayrılır ayrılmaz eski günlerine geri dönen Subaşı, gittiği partilerle ve verdiği cesur pozlarla dikkat çekiyordu.

"Ben bir Müslümanım"

Son dönemde iddialı karelerini yeniden paylaşmaya başlayan Subaşı Kur'an sayfasını paylaşarak herkesi şaşırttı. "Ben bir Müslümanım ve Allah'ın yazdığı her şeye, peygamberlerin bütün sözlerine gerçekten inanıyorum" diyen Subaşı devamında ise şunları yazdı:

"Derin bir bağ."

"Her şeyin Kur'an'da anlatıldığı aşikar ve bu bende tarifsiz bir huzur ve adalet duygusu, iyiliğe inanma, iyi olma motivasyonu getiriyor.

Kur'an'da Allah'ın ilahi hikmeti parıldar, bizi doğruluk ve anlayış yoluna yönlendirir. Bu duygu gerçekten kelimelerin ötesinde beni alçakgönüllü kılan derin bir bağ."