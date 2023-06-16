Şeyma Subaşı’nın eşine yaptığı pasta olay oldu Geçtiğimiz aylarda ikinci evliliğini yapan Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir küs bir barışık olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında evlenmişti.

Evlendikten sonra Bali'den pozlarıyla dikkat çeken Subaşı, bikinili pozlarına dair paylaşımıyla gündeme gelmişti.

"Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor." diyerek herkesi şaşırtan Şeyma Subaşı artık paylaşımlarına dikkat ediyor.

Subaşı, önceki gün eşine bir doğum günü partisi hazırladı. Şeyma Subaşı'nın eşine özel yaptırdığı pasta ise dalga konusu oldu.

"Salatalık neden?"

Subaşı'nın paylaşımındaki pastayı görenler "Salatalık neden?", "Ne biçim pasta", "Ya çocuk pastası gibi bu ne?", "Pasta dışında her şey ok" yorumları yaptı.

"Bali bizim için bir varış noktası"

"Muhteşem kocam doğum günün kutlu olsun. Kalbimizi güldüren sevimli insanlarla çevrili bu cennette daha birçok macera ve güzel anlarımız olacak. Bali bizim için bir varış noktası olmaktan daha fazlası oldu, hikayemizin bir parçası oldu, anıların yaşatıldığı bir yer." diyen Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki pastayı görenler yorum yağdırdı.