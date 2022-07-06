Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor

Şeyma Subaşı ile evlenmesi beklenirken Meedo, İsrailli model Eden Polani’ye gönlünü kaptırdı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlıkları yaparken ayrılmıştı.

Şeyma Subaşı’nın Meedo lakaplı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşaması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Pahalı hediyeler ilişkiyi bitirdi

Meedo’nun sık sık Subaşı’na aldığı pahalı hediyeler günlerce magazin manşetlerini süslemiş ve deyim yerindeyse dudak uçuklatmıştı.

Bebek düştü

Haziran ayında ikinci kez anne olacağını duyuran Subaşı, kısa bir süre sonra yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybetmişti.

İkili sonrasında ilişkilerini toparlayamamıştı. Meedo ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisi 1,5 yıl sürmüştü. Mart ayında ilişkilerini noktalamışlardı.

1 ayda unuttu

Şeyma Subaşı’nı çabuk unutan Meedo, 1 ay sonra gönlünü İsrailli model Eden Polani’ye kaptırmıştı. Geçtiğimiz hafta Paris’ta sevgilisiyle yemek yerken görülen Meedo, evlilik hazırlıklarına başlamıdığı öğrenildi.

"Şeyma'dan kurtuldum"

Yakın çevresine yeni ilişkisinde çok mutlu olduğunu söyleyen Meedo’nun, “Şeyma’dan iyi ki kurtuldum. Eden ile çok mutluyum, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyoruz” dediği iddia ediliyor.