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    Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor

    Şeyma Subaşı ile evlenmesi beklenirken Meedo, İsrailli model Eden Polani’ye gönlünü kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 07:30
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    Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Meedo evleniyor

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi evlilik hazırlıkları yaparken ayrılmıştı.

    Şeyma Subaşı’nın Meedo lakaplı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşaması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

    Pahalı hediyeler ilişkiyi bitirdi

    Meedo’nun sık sık Subaşı’na aldığı pahalı hediyeler günlerce magazin manşetlerini süslemiş ve deyim yerindeyse dudak uçuklatmıştı.

    Şeyma Subaşı nın eski sevgilisi Meedo evleniyor #1

    Bebek düştü

    Haziran ayında ikinci kez anne olacağını duyuran Subaşı, kısa bir süre sonra yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybetmişti.

    İkili sonrasında ilişkilerini toparlayamamıştı. Meedo ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisi 1,5 yıl sürmüştü. Mart ayında ilişkilerini noktalamışlardı.

    1 ayda unuttu

    Şeyma Subaşı’nı çabuk unutan Meedo, 1 ay sonra gönlünü İsrailli model Eden Polani’ye kaptırmıştı. Geçtiğimiz hafta Paris’ta sevgilisiyle yemek yerken görülen Meedo, evlilik hazırlıklarına başlamıdığı öğrenildi.

    "Şeyma'dan kurtuldum"

    Yakın çevresine yeni ilişkisinde çok mutlu olduğunu söyleyen Meedo’nun, “Şeyma’dan iyi ki kurtuldum. Eden ile çok mutluyum, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyoruz” dediği iddia ediliyor.

    Şeyma Subaşı nın eski sevgilisi Meedo evleniyor #2

    Şeyma Subaşı nın eski sevgilisi Meedo evleniyor #3

    Şeyma Subaşı nın eski sevgilisi Meedo evleniyor #4

    Şeyma Subaşı nın eski sevgilisi Meedo evleniyor #5

    Şeyma Subaşı nın eski sevgilisi Meedo evleniyor #6

    Şeyma Subaşı nın eski sevgilisi Meedo evleniyor #7

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