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    Şeyma Subaşı'nın favori bikinisi

    Sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 10:06
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    Şeyma Subaşı'nın favori bikinisi

    Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eriten Şeyma Subaşı, üç aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. İkili, şimdilerde Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

    Tatil günlerinden sürekli paylaşımlar  yapan Şeyma Subaşı ise siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti.

    "FAVORİM BU"

    Bir çocuk annesi Subaşı, fotoğraflarına, "Şimdiye kadarki favori bikinim" notunu düştü. Subaşı'nın paylaşımları 100 binden fazla beğeni aldı.

    Şeyma Subaşı nın favori bikinisi #1Şeyma Subaşı nın favori bikinisi #2Şeyma Subaşı nın favori bikinisi #3Şeyma Subaşı nın favori bikinisi #4

    Şeyma Subaşı nın favori bikinisi #5

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