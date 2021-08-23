Şeyma Subaşı'nın favori bikinisi

Sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aralarındaki buzları eriten Şeyma Subaşı, üç aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. İkili, şimdilerde Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Tatil günlerinden sürekli paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı ise siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti.

"FAVORİM BU"

Bir çocuk annesi Subaşı, fotoğraflarına, "Şimdiye kadarki favori bikinim" notunu düştü. Subaşı'nın paylaşımları 100 binden fazla beğeni aldı.