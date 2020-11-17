Dolar
7.692
-0.192%
Euro
9.121
-0.2482%
Altın
1885.83
-0.0948%
Borsa
1292.99
0%
G. Altın
466.848
-0.2412%
Bitcoin
127271.81
-1.7159%
EXEN Coin
12.36
0.40%
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Şeyma Subaşı'nın jakuzi keyfi

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, tatil yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 07:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyma Subaşı'nın jakuzi keyfi

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla konuşulan Şeyma Subaşı, tatile doymuyor.

    Subaşı, Miami'nin ardından Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'a gitti. Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'da da jakuzi keyfini takipçileriyle paylaştı.

    YENİ SEVGİLİSİ MISIRLI

    Eski eşi Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra DJ Guido Senia ile sevgili olan Şeyma Subaşı, şu günlerde ismi Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

    Şeyma Subaşı nın jakuzi keyfi #1

    Şeyma Subaşı nın jakuzi keyfi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir