Şeyma Subaşı'nın jakuzi keyfi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, tatil yapmaya devam ediyor.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla konuşulan Şeyma Subaşı, tatile doymuyor.

Subaşı, Miami'nin ardından Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Tulum'a gitti. Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'da da jakuzi keyfini takipçileriyle paylaştı.

YENİ SEVGİLİSİ MISIRLI

Eski eşi Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra DJ Guido Senia ile sevgili olan Şeyma Subaşı, şu günlerde ismi Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile birlikte olduğu ortaya çıktı.