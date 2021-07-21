Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya ile tatile çıktı

Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya ile tatile çıktı

Kübra Açıl ve Çağla Altunkaya'nın Alaçatı'ya gittiği öğrenildi. Alaçatı sokaklarında ikiliyi görenler şaşkınlık yaşarken, keyifli halleri ise dikkati çekti.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl ise geçtiğimiz günlerde kızının doğum gününe Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı davet etti.

Açıl bununla kalmayarak, Çağla Altunkaya ile tatile çıktı.

ŞEYMA'NIN KARDEŞİ ACUN'UN SEVGİLİSİ İLE TATİLDE

Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi.

Şeyma Subaşı'nın ablasının Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıkmasına nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

ILICALI VE KIZININ OLDUĞU FOTOĞRAFA YORUM YAPTI

Önceki gün evinde kızının doğum gününü kutlayan Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'yı da partiye davet etmişti.

Açıl, eşi, Acun Ilıcalı, Melisa ve kızıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamış, Açıl'a ilk yorumlardan biri ise kardeşi Şeyma Subaşı'dan gelmişti.

Subaşı, Ilıcalı ve kızının olduğu fotoğrafa gülen yüzlü kalp emojisi koymuştu.