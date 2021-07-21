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- Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya ile tatile çıktı
Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl, Acun'un sevgilisi Çağla Altunkaya ile tatile çıktı
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 14:18
- Güncelleme : 21.07.2021 - 14:20
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl ise geçtiğimiz günlerde kızının doğum gününe Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı davet etti.
Açıl bununla kalmayarak, Çağla Altunkaya ile tatile çıktı.
ŞEYMA'NIN KARDEŞİ ACUN'UN SEVGİLİSİ İLE TATİLDE
Açıl ve Altunkaya önceki akşam Alaçatı sokaklarında kız kıza alışveriş yaparken görüntülendi.
Şeyma Subaşı'nın ablasının Ilıcalı'nın sevgilisiyle tatile çıkmasına nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.
ILICALI VE KIZININ OLDUĞU FOTOĞRAFA YORUM YAPTI
Önceki gün evinde kızının doğum gününü kutlayan Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'yı da partiye davet etmişti.
Açıl, eşi, Acun Ilıcalı, Melisa ve kızıyla olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamış, Açıl'a ilk yorumlardan biri ise kardeşi Şeyma Subaşı'dan gelmişti.
Subaşı, Ilıcalı ve kızının olduğu fotoğrafa gülen yüzlü kalp emojisi koymuştu.