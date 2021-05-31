Şeyma Subaşı'nın Michael Ballack'ı ifşa etti

Şeyma subaşı, Instagram hesabından Alman futbolcu Michael Ballack'ın Manchester City-Chelsea maçını takip ettiği anları paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı sıradaki paylaşımlarıyla gündeme geldi. Subaşı, milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve arkadaşlarıyla dans gösterisine gittikleri anları paylaşıp, aynı masada bulunan futbolcu Michael Ballack'ı ifşa etti.

DANS DEĞİL MAÇ İZLEDİ

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir mekanda dans gösterisi takip eden Şeyma Subaşı'nın, paylaşımında masada bulunan efsane Alman futbolcu Michael Ballack'ın Manchester City-Chelsea maçını takip ettiği görülüyor.

Subaşı'nın videosunda Ballack'ın dans gösterisi yerine masaya koyduğu telefonundan Şampiyonlar Ligi finalini takip etmesi, Almanya, İngiliz ve İspanya basınında haber oldu.

Ballack, 2006 - 2010 tarihleri arasında Chelsea forması giymişti. İngiliz takımıyla 2008 yılında Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Ballack, penaltılarda Manchester United'a kaybetmişti.