Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi aşka geldi

Şeyma Subaşı’nın iki yıldır bir darılıp bir barıştığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşka geldi!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı Meedo ile evleneceğini açıklamıştı. Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" notuyla düğün davetiyesini paylaşmıştı.

O paylaşımdan beri gündemden düşmeyen çiftten Meedo aşka geldi ve Şeyma Subaşı ile fotoğraflarını paylaşarak uzun da bir not ekledi.

"Keşke görebilseler"

Sosyal medya hesabından Şeyma için şunları yazdı: "Bir kadın ve bir anne olarak kendini geliştirmen için verdiğin çabayı görmek beni çok gururlandırıyor. Keşke herkes seni benim gözlerimden görebilse sana şaşarlar. Sen şimdiye kadarki en havalı anne ve partnersin.

Kendimi senden başka biriyle yeni yolculuklara çıkarken hayal bile edemiyorum!"





Şeyma Subaşı sevgilisine "Hayatımda olduğun için çok minnettarım" karşılığını verdi.