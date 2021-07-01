Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi sessizliğini bozdu

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den olay olan bir paylaşım geldi.

Şeyma Subaşı ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi, evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla ayrılmıştı. Ayrılıkla ilgili en çok iş insanının dolandırıcı olduğuna dair iddialar gündem olmuştu.

"HAZIR MISINIZ?

İddiaların ardından Mohammed Alsaloussi harekete geçti. Mohammed Alsaloussi bir sosyal medya hesabı açtı ve "Hazır mısınız?" yazdı.

Eski sevgilinin bu imalı paylaşımından sonra Türk takipçiler yorum yağdırdı.

Evlenmek üzere olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile ayrıldıklarını açıklayan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile olan ilişkisinden doğan kızı Melisa'yla birlikte Ibiza'daki tatiline devam ediyor.

"LİMONATA YAPIN"

Subaşı, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda ise "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın." notunu yazdı.



