Şeyma Subaşı’nın nafakasını ifşalamıştı! O bankacının cezası belli oldu

Şeyma Subaşı’nın nafakasını ifşalamıştı! O bankacının cezası belli oldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Şubaşı'na 125 bin TL ödediğine inanmayan bir banka çalışanı merakına yenik düşerek hesap özetini ifşalamıştı. Ağır Ceza'da yargılanan genç bankacının cezası belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın 2017 yılında hayatını birleştirdiği, 2018 yılında ise tek celsede boşandığı Şeyma Subaşı'na ödediği nafaka, uzun bir süre magazin gündeminde yerini korudu.

Hatta Ilıcalı'nın, Şubaşı'na 125 bin TL ödediğine inanamayan bir banka çalışanı, Subaşı'nın banka hesabına girerek nafaka parasını ifşa etti.

"ŞEYMA'NIN NAFAKASI"

Subaşı'nın özel bir bankada bulunan hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafakanın görüntüleri' adı altında sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Banka hemen inceleme başlattı. Fotoğrafın, 2 Ocak'ta bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin de kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlendi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANDI

Subaşı'na ait varlık listesinin görüntülemesini yapma işinin Fulya A.'nın işi gereği olmadığı anlaşıldı. Çalıştığı bankanın ihbarı üzerine Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 sayılı yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

HAPİS CEZASI

Yargılama sonucu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet ettiği belirlenen genç kadın, 1 yıl hapse mahkum edildi. Ceza 10 aya düşürüldü ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.

"BİLGİLERE SADECE BAKTIM, KAYIT ALMADIM"

Yapılan yargılama kapsamında hakim karşısına çıkan 35 yaşındaki genç bankacı, şunları söyledi:

"Şeyma Subaşı'nın banka bilgilerini sadece merakımdan dolayı görüntüledim ancak hiçbir şekilde kaydını almadım. 2019 yılında Şubat ayında teftiş kurulu beni çağırdı. Şeyma Subaşı'nın hesap bilgilerini görüntülediğimi söylediler. Ben müfettişe merakımdan dolayı Subaşı'nın bilgilerini görüntülediğimi söyledim."