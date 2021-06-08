Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddialar

Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çalıntı araba haberi, mankenleri kullanarak dolandırıcılık ve mallarının sahteliği yönünde suçlamalar yöneltilen Mohammed Alsaloussi hakkında bu kez bambaşka iddialar ortaya atıldı.

PASAPORTU 3 YIL ASKIYA ALINACAKTI

Kanada'da pasaport başvurusu yapan Alsaloussi'nin başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanatta bulunduğu gerekçesiyle pasaportu 3 yıllığına askıya aldı. Ancak yüksek mahkemeye taşınan ceza, fazla bulunmasının ardından bozuldu.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

Alsaloussi hakkında dikkat çeken bir detay ise ismiyle ilgili oldu. Doğduğundaki Mohamed Essam El Saloussy adı ile 2005 yılında Kanada vatandaşı olan Mısırlı sevgilinin, 2017 yılında adını, şu anki ismi olan Mohammed Alsaloussi ile değiştirdiği iddia edildi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Alsaloussi hakkında en çarpıcı iddialardan biri uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tutuklanması oldu. İddialara göre Alsaloussi, Kalifornia'da "publıc intoxication" suçundan yani halka açık alanda başkalarını rahatsız edecek şekilde alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında olmaktan dolayı tutuklandı.

FORBES LİSTESİNDE YOK

Subaşı'nın sevgilisinin 3 adresi döndürüp dolaştırıp şirketler kurduğu ve bu adreslerin bazen şirket adresi bazen de kendisinin ikametgah adresi olarak paylaşıldığı ifade edildi. Ayrıca milyarder olduğu söylenilen Alsaloussi'nin Forbes listesinde yer almaması da dikkat çekti.

İddialara canı sıkılan Subaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"SEVGİLİM ÇOK AKILLI"

“Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor.

Coachella’dayken (festival) evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok."