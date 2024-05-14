Şeyma Subaşı'nın yeni rotası Kerim Sabancı oldu Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı, Instagram'da birbirlerini takip etmeye başladı.

ensonhaber.com

Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı, yeni aşklara yelken açmaya devam ediyor.

Ilıcalı'dan sonra yeniden evlenen ancak bazı sorunlar yaşadığını belirterek boşanan Subaşı, rotayı Kerim Sabancı'ya çevirdi.

Kerim Sabancı'yı takibe aldı

Şeyma Subaşı, bu kez de Sabancıların küçük oğlu Kerim Sabancı ile anılmaya başladı.

Yakın zamanda bir markanın davetinde tanışan çift, birbirlerini takibe aldı.

Hakan Sabancı'yla anıldı, Arzu Sabancı'dan veto yedi

Bir dönem Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı'nın aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Arzu Sabancı ise bu konuya kısa süre içerisinde el koydu.

3 oğlu olan Arzu Sabancı'nın, bu aşk yüzünden canının çok sıkıldığı iddia edilmiş, Hakan'ın Şeyma ile yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancının, oğlunun limitsiz bir kredi kartına el koyduğu da gündeme gelmişti.

Şeyma Subaşı, birlikte olduğu sevgililerine dünyada ünlü markalardan aldırdığı mücevherlerle gündeme geliyordu. Mısırlı sevgilisi en son Subaşı'na lüks bir araba almıştı.