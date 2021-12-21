Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın acı gerçeği açıkladı

'Rocky', 'Fred Çakmaktaş' ve 'John Rambo' gibi kült karakterlere sesini veren Sezai Aydın, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Afiyet Hastanesi’nde, kalp yetmezliğinden dün yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının oğlu Arda Aydın, sosyal medyada dolaşan Sezai Aydın ölüm sebebiyle ilgili konuştu.

Instagram hesabından video yayınlayan Arda Aydın, babası Sezai Aydın'ın uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını vurgularken, acı gerçeği şu sözlerle açıkladı:

"KORONAVİRÜS DEĞİL"

"Basında babamın koronavirüsten öldüğüne dair haberler çıkmış. Babam zatürre geçirdi ve sekiz ay önce sağ bacağı ampute edilmişti, kesilmişti yani bilmeyenler için...

"KALP YETMEZLİĞİ"

Bu aralar her yoğun bakımda yatan koronavirüs nedeniyle yatmıyor. Son iki koronavirüs testi de negatif çıktı. Kalp yetmezliğinden vefat etti. Baş sağlığı mesajları için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

"DİABETİK YARALAR"

Sol bacağındaki diyabetik yaraları tekrar açıldı. Vücudunda yoğun bir enfeksiyon vardı ve yoğun bakımda tutuluyordu. Enfeksiyon nedeniyle iyileşememe durumu söz konusu oldu..."