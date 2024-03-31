İHA
Büyük gün geldi...
Türkiye'de seçim için sabahın erken saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı.
Ünlü isimlerde sandık başına giderek iradelerini ortaya koydular.
Aksu oyunu kullandı
O isimlerden birisi de ünlü sanatçı Sezen Aksu oldu.
Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere saat 13.45’te Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi.
Sandık görevlileriyle selamlaştı
Oy kullanacağı sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlaşan Sezen Aksu, 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Hatıra fotoğrafı çektirdi
Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan ünlü sanatçı yine vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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