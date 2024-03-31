Sezen Aksu Beykoz'da sandık başına gitti Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’nda kullandı.

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İHA

Büyük gün geldi...

Türkiye'de seçim için sabahın erken saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Ünlü isimlerde sandık başına giderek iradelerini ortaya koydular.

Aksu oyunu kullandı

O isimlerden birisi de ünlü sanatçı Sezen Aksu oldu.

Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere saat 13.45’te Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi.

Sandık görevlileriyle selamlaştı

Oy kullanacağı sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlaşan Sezen Aksu, 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Hatıra fotoğrafı çektirdi

Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan ünlü sanatçı yine vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)