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- Sezen Aksu, evden çıkmıyor
Sezen Aksu, evden çıkmıyor
Minik Serçe Sezen Aksu, koronavirüs salgını sebebiyle önlemler aldı.
- Haber Merkezi
- 17.08.2020 - 07:29
Usta sanatçı Sezen Aksu, karantina sürecinde kapandığı yalısından normalleşme sürecinde bile çıkmadı. Minik Serçe, 6 ayda sadece 5 kere stüdyosuna gitmek için evinden ayrıldı.
KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR
Aksu, evde çalışanlar haricinde kimseyle görüşmüyor, konuk da kabul etmiyor.
Sanatçı, iş toplantılarını ise online olarak görüntülü programlar üzerinden hallediyor.