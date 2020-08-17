Sezen Aksu, evden çıkmıyor

Minik Serçe Sezen Aksu, koronavirüs salgını sebebiyle önlemler aldı.

Usta sanatçı Sezen Aksu, karantina sürecinde kapandığı yalısından normalleşme sürecinde bile çıkmadı. Minik Serçe, 6 ayda sadece 5 kere stüdyosuna gitmek için evinden ayrıldı.

KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR

Aksu, evde çalışanlar haricinde kimseyle görüşmüyor, konuk da kabul etmiyor.

Sanatçı, iş toplantılarını ise online olarak görüntülü programlar üzerinden hallediyor.