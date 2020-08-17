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    Sezen Aksu, evden çıkmıyor

    Minik Serçe Sezen Aksu, koronavirüs salgını sebebiyle önlemler aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 07:29
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    Sezen Aksu, evden çıkmıyor

    Usta sanatçı Sezen Aksu, karantina sürecinde kapandığı yalısından normalleşme sürecinde bile çıkmadı. Minik Serçe, 6 ayda sadece 5 kere stüdyosuna gitmek için evinden ayrıldı.

    KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYOR

    Aksu, evde çalışanlar haricinde kimseyle görüşmüyor, konuk da kabul etmiyor.

    Sanatçı, iş toplantılarını ise online olarak görüntülü programlar üzerinden hallediyor.

    Sezen Aksu, evden çıkmıyor #1

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