Sezen Aksu, sosyal medya hesabından yeni şarkısının demosunu yayınladı.

Sezen Aksu'nun, ''Şahane Bir Şey Yaşamak'' adlı yeni şarkısının sözleri tartışma yaratmıştı. '

'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e'' sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Aksu, yeni şarkısının demosunu Instagram hesabından paylaştı.

Yeni demo

"Yeni demo yayında..." notuyla şarkısının sözlerini paylaşan Sezen Aksu heyecanlandırdı.

Sezen Aksu 'Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı VİDEO

"Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum"

Söz-beste Sezen Aksu ve düzenlemenin Mustafa Ceceli'ye ait olduğu şarkının sözleri şöyle:

Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen

Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken

Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?

Nasıl direniyor insan hala?

Gerçekten ümit var mı?

Ah, bunca günahla

Bari sen bırakma ellerimi

Bari sen yapma

Şimdi her zamandan

Daha fazla sarılmalıyız aşka

Yanıyor dünya, sonumuz yakın

Gel bütün gücünle kalbime tutun

Ağlıyor dünya, halimiz hazin

Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum.