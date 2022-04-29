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    Sezen Aksu 'Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı

    Sezen Aksu, sosyal medya hesabından yeni şarkısının demosunu yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 15:02
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    Sezen Aksu 'Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı

    Sezen Aksu'nun, ''Şahane Bir Şey Yaşamak'' adlı yeni şarkısının sözleri tartışma yaratmıştı. '

    'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e'' sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Aksu, yeni şarkısının demosunu Instagram hesabından paylaştı.

    Yeni demo

    "Yeni demo yayında..." notuyla şarkısının sözlerini paylaşan Sezen Aksu heyecanlandırdı.

    Sezen Aksu 'Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı VİDEO

    "Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum"

    Söz-beste Sezen Aksu ve düzenlemenin Mustafa Ceceli'ye ait olduğu şarkının sözleri şöyle:

    Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen
    Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken

    Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?
    Nasıl direniyor insan hala?
    Gerçekten ümit var mı?
    Ah, bunca günahla
    Bari sen bırakma ellerimi
    Bari sen yapma
    Şimdi her zamandan
    Daha fazla sarılmalıyız aşka
    Yanıyor dünya, sonumuz yakın
    Gel bütün gücünle kalbime tutun
    Ağlıyor dünya, halimiz hazin
    Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum.

    Sezen Aksu Her Şeye Rağmen in demosunu paylaştı #1

    Sezen Aksu Her Şeye Rağmen in demosunu paylaştı #2


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