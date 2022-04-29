- Haberler
- Magazin Haberleri
- Sezen Aksu 'Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı
Sezen Aksu 'Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı
- Haber Merkezi
- 29.04.2022 - 14:50
- Güncelleme : 29.04.2022 - 15:02
Sezen Aksu'nun, ''Şahane Bir Şey Yaşamak'' adlı yeni şarkısının sözleri tartışma yaratmıştı. '
'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e'' sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Aksu, yeni şarkısının demosunu Instagram hesabından paylaştı.
Yeni demo
"Yeni demo yayında..." notuyla şarkısının sözlerini paylaşan Sezen Aksu heyecanlandırdı.
Sezen Aksu 'Her Şeye Rağmen'in demosunu paylaştı VİDEO
"Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum"
Söz-beste Sezen Aksu ve düzenlemenin Mustafa Ceceli'ye ait olduğu şarkının sözleri şöyle:
Kan, keder, gözyaşı ve ümit her şeye rağmen
Yaşamak inadına, vazgeçmiyor sızım sızım sızlarken
Kaç bin yıllık bir kıyımdır bu?
Nasıl direniyor insan hala?
Gerçekten ümit var mı?
Ah, bunca günahla
Bari sen bırakma ellerimi
Bari sen yapma
Şimdi her zamandan
Daha fazla sarılmalıyız aşka
Yanıyor dünya, sonumuz yakın
Gel bütün gücünle kalbime tutun
Ağlıyor dünya, halimiz hazin
Sevişmeliyiz aşk da yoksa, yoksun, yokum.