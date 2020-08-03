Sezen Aksu, Karaburun'daki villasını satıyor

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Minik serçe, geçen yıl mühürlenen villasını 6.5 milyon TL’ye satışa çıkardı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun İzmir’in Karaburun ilçesindeki Manal Koyu’nda bulunan villasının havuzu, geçtiğimiz yıl ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlenmişti.

Haziran ayında ise havuzun inşaatı usulsüzce tamamladığı ve denizin içine doğru 50 metrelik atık su boru hattı döşendiği ortaya çıktı.

İhbar üzerine hareke geçen yetkililer de boru ve bağlantılarını sökerek, havuzu tekrar mühürledi.

6.5 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Aksu, yaşanan bu olayların ardından villasını satışa çıkarma kararı aldı.

Lüks villa için geçen ay 5.5 milyon TL isteyen Aksu, şimdilerdeyse fiyatı 6.5 milyon TL’ye çıkardı.

Öte yandan, Karaburun Belediyesi tarafından mühürlenen havuzun ise gerekli arıtma işlemleri yapıldıktan sonra tekrar açılabileceği iddia edildi.