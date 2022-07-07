Sezen Aksu, Mabel Matiz'i paylaştı

Sezen Aksu, Mabel Matiz'in gençlik yıllarına ait bir fotoğraf yayınladı.

Minik Serçe Sezen Aksu, sosyal medya hesabından 2005 yılında fanlarıyla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Fanlarıyla buluştuğu karedeki ünlü şarkıcı gözlerden kaçmadı. Fotoğrafta yer alan ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in Sezen Aksu'nun fanı olduğu ortaya çıktı.

"Eve davet ettim"

Sezen Aksu da paylaştığı fotoğrafa "Resimdeki Mabel'i bulunuz" diyerek şu notu düştü: "Sene 2005. Sezen Aksu fan sitesi forumunda tanışıp bir araya gelen arkadaşlar her hafta sonu Sezen'i görme ümidiyle Kanlıca ve Çengelköy'e gidiyor. Bir gün bu gençleri fark eden Sezen onları içeri davet ediyor ve bu fotoğraf da bize içimizi ısıtan bir hatıra olarak kalıyor."