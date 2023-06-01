Sezen Aksu, Merve Dizdar'ı tebrik etti
ensonhaber.com

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 76.'sı düzenlenen Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Ödülü'nü alan Merve Dizdar'ı tebrik etmek için ziyaret etti.

Minik Serçe, Dizdar'ın yer aldığı Alice müzikaline gitti. Dizdar, kuliste ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Sezen Aksu, Merve Dizdar'ı tebrik etti

"Mücadeleci ruhlara’

Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti.

Ödülünü aldıktan sonra Reuters'a konuşan Merve Dizdar, “Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bu konuda bir konuşma yaptım.” demişti.