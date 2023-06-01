Sezen Aksu, Merve Dizdar'ı tebrik etti Sezen Aksu, 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar'ı tebrik etmek için kulisine gitti.

ensonhaber.com

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar'ı tebrik etmek için ziyaret etti.

Minik Serçe, Dizdar'ın yer aldığı Alice müzikaline gitti. Dizdar, kuliste Sezen Aksu ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

"Mücadeleci ruhlara’

Dizdar, ödülünü ‘Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara’ armağan etmişti.

Ödülünü aldıktan sonra Reuters'a konuşan Merve Dizdar, “Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bu konuda bir konuşma yaptım.” demişti.