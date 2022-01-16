Sezen Aksu’nun 5 yıl önceki şarkısı tartışılıyor

Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...” sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Aksu'ya büyük tepki gösterildi.

Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Minik Serçe'nin şarkısında geçen, “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...” ifadeleri ise tepki çekti.

“DAVA AÇILMALI”

Twitter’da TT olan şarkıcı için “#sezenaksuhaddinibil” hashtag’i açıldı.

Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirten bazı kullanıcılar, “Hiç kimse ama hiç kimse, ne dinimize ne de değerlerimize saygısızlık yapamaz”, "Düşünce özgürlüğü adı altında, hiç kimse dini değerlerimize hakaret edemez”, “Sesi güzele değil, sözü güzele sanatçı denir”, “Beyin fukara olunca, dil ukala olurmuş” gibi tepkiler verdi.

SİYASİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Aksu için “Modanız geçti” sözlerini sarf etti.

“AKIL VE MANTIK DIŞI”

Şarkıcıya destek verenler de oldu.

Mustafa Sandal, meslektaşı için yapılan bir paylaşıma yanıt vererek, “Sen otur oturduğun yerde. Gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.” ifadelerini kullandı.

2017 YILINDA ÇIKTI

Şarkının 2017 yılında çıkarıldığı öğrenilirken, Aksu’ya müzisyen Yaşar Gaga’nın eşlik ettiği belirtildi.

Öte yandan Sezen Aksu YouTube'da yayınladığı şarkısı için düştüğü notta şu ifadelerini kullandı:

“UTANABİLMEYİ, DEĞİŞMEYİ, DÖNÜŞMEYİ, İLERLEMEYİ DİLİYORUM”

“Size güzel bir yeni yıl dilemek için bir sürü cümle geçti aklımdan, hiçbiri içime sinmedi. O nedenle düşünmeden kalbimden geleni yazıyorum. Bu yılın hepimize daha iyi insan olabilmeyi, dünya üzerindeki canlı cansız her şeyin bütünlüğünü hatırlamayı, kendimizden başlayarak hakikatle yüzleşebilmeyi, koşulsuz özgürlüğün peşine düşmeyi, dayanışmanın kudretini idrak edebilmeyi, birbirimizin yaralarını sarabilmeyi, gitgide normalleştirdiğimiz şiddetin ve onu normalleştirmek için küçücük insan aklıyla oynadığımız oyunlardan utanabilmeyi, değişmeyi, dönüşmeyi, ilerlemeyi, her varlığı eşitleyen gerçek adaleti tesis edebilmeyi ve bunu mümkün kılacak aklı başımıza getirmesini diliyorum bütün kalbimle…”