Sezen Aksu'nun evi dereye kaydı

Sezen Aksu'nun Göksu deresinin kenarında yer alan evinin zemini kaydı.

Pop müziğin Minik Serçe'si Sezen Aksu 2011’de Anadoluhisarı’nda aldığı evi stüdyoya çevirmişti. Lonca adını verdiği bu stüdyoda çalışmalarına devam ediyordu.

Ev kaydı

Sezen Aksu’nun kedi ve köpeklerine baktığı, ikinci evi gibi gördüğü Göksu deresinin kenarında yer alan evin toprak zemininin bayır aşağı kaymaya başladığı öğrenildi.

Sezen Aksu yeni ev arıyor

Sezen Aksu ve çalışma arkadaşları da stüdyo olarak kullanmak üzere yeni bir ev arayışına girdi.

Şu sıralar ev arayışında olan Minik Serçe yeni albümünün kayıtlarını yapmak için Amerika’ya gitmeye hazırlanıyor.