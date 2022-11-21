Sezer İnanoğlu, çocukluk aşkıyla nikah masasına oturdu

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde klasikleşen "çocuk oyuncu" karakterinin en bilinen ismi "Sezercik" lakaplı Sezer İnanoğlu, 4'üncü evliliğini çocukluk aşkıyla yaptı.

Yeşilçam’ın çileli çocuğu “Sezercik” lakaplı Sezer İnanoğlu, 4’üncü kez evlendi.

İnanoğlu’nun, bu kez çocukluk aşkı olan mimar Seyhan Eyiçalış’la hayatını birleştirdiği öğrenildi.

“Yemeğe çıktık, beni ikna etti”

Çok mutlu olduklarını söyleyen Seyhan Eyiçalış, “2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana ‘hep seninle evleneceğiz’ derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatrını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe.” dedi.

Daha önce 3 evlilik yapan Sezer İnanoğlu’nun bir kızı var.

Türkiye onu ‘Sezercik’ karakteriyle tanıdı

Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğdu.

Yapımcı Berker İnanoğlu ile Aysel İnanoğlu’nun çocuğu olan Sezer İnanoğlu, 1970’lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter ‘Sezercik’ adıyla çekilen filmlerde rol aldı.

Film şirketinin başına geçti

Oyuncu İlker İnanoğlu’nun kuzeni olan Sezer İnanoğlu, özellikle Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fethetti.

‘Sezercik’ büyüyünce sinemayı bırakan Sezer İnanoğlu, babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti.