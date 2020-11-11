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Sezin Erbil, doğum kilolarını verdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, uyguladığı diyet programıyla doğum kilolarına veda etti.
- Haber Merkezi
- 11.11.2020 - 07:52
- Güncelleme : 11.11.2020 - 09:16
Geçen sene kızı Elisa'yı kucağına alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, doğum kilolarından kurtuldu.
50 GÜNDE 15 KİLO
Bir süredir sıkı bir diyet programı uygulayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, 50 günde 15 kilo verdiğini söyledi.
DİYETE DEVAM
Sezin Erbil, vermesi gereken bir 10 kilo daha olduğunu ekledi ve diyete devam edeceğini ifade etti.