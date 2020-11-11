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    Sezin Erbil, doğum kilolarını verdi

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, uyguladığı diyet programıyla doğum kilolarına veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 07:52
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:16
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    Sezin Erbil, doğum kilolarını verdi

    Geçen sene kızı Elisa'yı kucağına alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, doğum kilolarından kurtuldu.

    50 GÜNDE 15 KİLO

    Bir süredir sıkı bir diyet programı uygulayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, 50 günde 15 kilo verdiğini söyledi.

    DİYETE DEVAM

    Sezin Erbil, vermesi gereken bir 10 kilo daha olduğunu ekledi ve diyete devam edeceğini ifade etti.

    Sezin Erbil, doğum kilolarını verdi #1

    Sezin Erbil, doğum kilolarını verdi #2

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