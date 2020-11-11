Sezin Erbil, doğum kilolarını verdi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, uyguladığı diyet programıyla doğum kilolarına veda etti.

Geçen sene kızı Elisa'yı kucağına alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, doğum kilolarından kurtuldu.

50 GÜNDE 15 KİLO

Bir süredir sıkı bir diyet programı uygulayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, 50 günde 15 kilo verdiğini söyledi.

DİYETE DEVAM

Sezin Erbil, vermesi gereken bir 10 kilo daha olduğunu ekledi ve diyete devam edeceğini ifade etti.