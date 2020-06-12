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Sezin Erbil: Kıymetlim 40 günlük
Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlük çekiminden bir kare yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 12.06.2020 - 06:44
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil geçtiğimiz aylarda kızı Elisa'yı dünyaya getirmişti. Torun sevinci yaşayan Mehmet Ali Erbil karantina günlerinde Elisa'yı ne kadar özlediğini dile getirmişti.
Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
"HATIRA OLSUN"
Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.