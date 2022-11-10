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    Shakira, çocukları alıp Miami'ye gidiyor

    Boşanma aşamasındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve İspanyol futbolcu Pique 12 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 07:20
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 07:27
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    Shakira, çocukları alıp Miami'ye gidiyor

    Ayrılık kararı alan Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin, anlaşma sağlamak için avukatları ile birlikte 12 saat süren bir görüşme yaptı.

    Çocuklar Shakira'da

    Görüşmede taraflar, Shakira'nın çiftin 9 ve 7 yaşındaki 2 oğluyla birlikte 2023'ün başında ABD Miami'ye taşınması üzerinde anlaştı.

    Tarafların nafaka ya da tazminat ödeyip ödemeyeceği ve mal paylaşımı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

    Shakira, çocukları alıp Miami ye gidiyor #1

    "Çocuklarım etkileniyor"

    Shakira daha önce yaptığı bir açıklamada, "Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç. Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor” demişti.

    Shakira, çocukları alıp Miami ye gidiyor #2

    Shakira, çocukları alıp Miami ye gidiyor #3Shakira, çocukları alıp Miami ye gidiyor #4


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