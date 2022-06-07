Shakira ile Gerard Pique'nin serveti

Gerard Pique ile Shakira, 12 yıllık ilişkilerini bitirince mal varlıkları merak konusu oldu.

Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık hayat arkadaşı çocuklarının babası Gerard Pique'yi ihanet sebebiyle hayatından çıkardı. 12 yıllık ilişkinin ardından ayrılan ve 2 çocuğu olan çiftin, mal varlıkları merak konusu oldu.

Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları, dudak uçuklatan ortak servetleri olduğu da konuşulmaya başlandı.

Shakira'nın serveti

Forbes'a göre, Shakira, 300 milyon dolar ve yaklaşık 280 milyon euroya yakın servete sahip. Shakira'nın aynı zamanda işletmeleri, yatırımları ve büyük bir gayrimenkul mirası var.

Dünyanın dört bir yanına dağılmış yedi önemli mülkü var; Biri memleketi Barranquilla'da, diğeri Dominik Cumhuriyeti'nde, Miami'de bir malikane, diğeri Capri'de, New York'ta bir çatı katı, Punta del Este'de bir mülk ve hatta Bahamalar'da bir adası var.

Maaşı 4.7 milyon euro

İspanyol yıldız futbolcu Gerard Pique ise Barcelona'dan yıllık 4.7 milyon euro maaş kazanıyor. Ancak saha dışında da birçok işi var. Pique, Katalan Kosmos Holding şirketinin sahibi. Pique'nin Kosmos Holding şirketi, İspanya'daki Fransa Ligue 1 yayın haklarının sahibi.

35 yaşındaki yıldız, 2018'de Andorra takımını da satın aldı ve kulübün finansal sorunlarını çözdü. Aynı şekilde Kosmos Holding şirketi, Suudi Arabistan'daki Davis Cup tenisi ve İspanya Süper Kupası'nın da organizatörlerinden biri.

Bir spor salonu, yüzme havuzu, sinema salonu, tenis kortu ve Shakira'nın Raw Alejandro ile son şarkısını bestelediği bir kayıt stüdyosu var.

Toplam 700 milyon euro

İspanyol basınından Informalia'nın haberine göre; ikilinin servetlerinin toplamının 700 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

Ancak ikilinin ortak malları nasıl paylaşacağı henüz belli değil.

Shakira, evliliklerini bitirdiklerini "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz. En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkürler." sözleriyle açıklanmıştı.