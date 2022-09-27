Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak

2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 8 yıl hapsi istendi.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın adı, vergi kaçırma suçlamasıyla gündeme geldi…

İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Shakira için 8 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Shakira’nın vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanacağı dava, mahkeme tarafından bugün onaylandı.

Duruşma tarihi belli değil

İHA’nın haberine göre; İspanyol savcılar, ünlü şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis ve para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Duruşmanın tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Shakira’nın itirazları reddedilmişti

Barselona Mahkemesi, mayısta İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri gizleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.