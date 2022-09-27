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    Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak

    2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 8 yıl hapsi istendi.
    • 27.09.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:55
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    Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak

    Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın adı, vergi kaçırma suçlamasıyla gündeme geldi…

    İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Shakira için 8 yıl hapis cezası talep edilmişti.

    Shakira’nın vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanacağı dava, mahkeme tarafından bugün onaylandı.

    Duruşma tarihi belli değil

    İHA’nın haberine göre; İspanyol savcılar, ünlü şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis ve para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

    Duruşmanın tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi.

    Shakira’nın itirazları reddedilmişti

    Barselona Mahkemesi, mayısta İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri gizleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.

    Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak #1

    Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak #2

    Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak #3


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