Shakira'dan ayrılan Gerard Pique çok mutlu İspanyol basınına konuşan Pique, "Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için uğraşmayacağım. Çok mutluyum" dedi

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique, 2010'dan bu yana aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira'dan ihanet nedeniyle ayrılmıştı.

İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı.

Şarkısını yapmıştı

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı. Gerard Pique'nin yeni sevgilisiyle fotoğrafları ve ardından da Shakira'dan gelen intikam şarkısı, ihanet filmlerini aratmayan bir hikayeyi ortaya çıkardı.

Shakira, olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Pique için göndermeli bir şarkı yaptı.

Yaşananların ardından İspanyol gazetesine konuşan Gerard Pique, şunları söyledi:

"Odaklandım"

"Her ebeveynin çocukları için en iyisini yapma sorumluluğu vardır. Bu onları korumakla ilgilidir. Ben de buna odaklandım ve bir baba olarak işim bu.

Öldüğüm gün arkama baktığımda, umuyorum ki istediğim her şeyi yapmış olacağım.

"Mutluyum"

Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için para harcamayacağım. Onlar için endişelendiğim ve sevdiğim insanlar beni tanıyan insanlardır. Diğerleri umurumda değil. Enerjimi bu insanlarla birlikte olmaya ve onlara sahip olduklarımı vermeye yönlendiriyorum. Çok mutluyum. Hayatımda bazı değişiklikler oldu ama ben mutluluğumu nasıl koruyacağımı bildim."

Gerard Pique, çocuklarının annesi Shakira ilgili soruları ise cevaplamak istemedi.