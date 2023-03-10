Shakira'dan ayrılan Gerard Pique yeni sevgilisiyle evlilik masasına oturuyor 12 yıllık sevgilisi ve 2 çocuğunun annesi ünlü şarkıcı Shakira ile yaz aylarında ayrılan ünlü futbolcu Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti ile evleniyor.

Ünlü şarkıcı Shakira ile İspanyol futbolcu Gerard Pique, 2010’da Shakira'nın Dünya Kupası için yaptığı Waka Waka şarkısının klip çekimlerinde tanıştı.

35 yaşındaki Pique ile 45 yaşındaki Shakira 12 yıllık ilişkilerini haziran ayında ani bir kararla sona erdirdiler.

Ama çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

Shakira'yı aldattı

Gerard Pique'nin 12 yıllık sevgilisini Clara Chia Marti ile aldattığı ortaya çıktı.

Yaz aylarında yaşanan olay sonrası yeni bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü.

Evlilik teklifi yaptı

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti ile evlenme hazırlığında.

İspanyol haber sitesi Marca'nın haberine göre, Clara Chia Marti, öyle gösterişli bir düğün arzu etmiyor. Onun tercihi samimi ve daha küçük bir törenden yana.

Clara Marti sade bir tören istiyor

İddialar dünya gündemini meşgul ederken iddialar karşısında çiftten şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Shakira ile ilişkisinden iki çocuğu olan Gerard Pique, geçen ay sevgilisiyle ilişkisi hakkında yaptığı ilginç açıklamalarla da gündeme oturmuştu.

"Ben bir kuklayım"

46 yaşındaki Shakira'yı aldatan 36 yaşındaki Gerard Pique, sevgilisi Clara Chia ile ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuş, ilişkide baskın olan kişinin Clara Chia olduğunu söylemişti. Pique, "Ben bir kuklayım!" ifadelerini kullanmıştı.

Aldatıldığını böyle anladı

Shakira'nın, yıllardır birlikte olduğu Gerard Piqué'nin kendisini aldattığını; evdeki reçelin kaybolduğunu fark ettiğinde anladığı iddia edilmişti.

Ünlü isim seyahatten eve döndüğünde bitmiş olan meyve reçelinden şüphelenmişti, çünkü Pique ile çocukları Milan ve Sasha reçelden nefret ediyordu.