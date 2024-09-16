Haber Merkezi
Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira, özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de gündeme geliyor.
DANSI BİTİRDİ
47 yaşındaki şarkıcı, LIV Miami'de yeni single'ı Soltera ile sahnede dans ederken kendine özgü dans figürlerini sergiliyordu ki hayranlarının eteğini videoya çektiğini fark etti.
Shakira dans etmeyi bırakırken iki eliyle eteğini tuttu ve hayranlarına başını sallayarak ne yaptıklarını gördüğünü işaret etti.
Shakira dansına devam ederken kaydın devam ettiğini görünce sinirlendi ve şarkıyı yarıda keserek sahneyi terk etti. Sosyal medyada bu anlara tepki yağdı.
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