Shakira'nın eteğinin altını çektiler! Sinirden sahneyi terk etti Önceki gün Miami'de sahne alan Shakira, eteğini kapatarak sahneyi terk etti.

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Haber Merkezi

Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira, özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de gündeme geliyor.

DANSI BİTİRDİ

47 yaşındaki şarkıcı, LIV Miami'de yeni single'ı Soltera ile sahnede dans ederken kendine özgü dans figürlerini sergiliyordu ki hayranlarının eteğini videoya çektiğini fark etti.

Shakira dans etmeyi bırakırken iki eliyle eteğini tuttu ve hayranlarına başını sallayarak ne yaptıklarını gördüğünü işaret etti.

Shakira dansına devam ederken kaydın devam ettiğini görünce sinirlendi ve şarkıyı yarıda keserek sahneyi terk etti. Sosyal medyada bu anlara tepki yağdı.