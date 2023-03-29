Shakira'nın yeni sevgilsi İki çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira, kendine yeni sevgili yaptı.

ensonhaber.com

12 yıl boyunca birlikte olduğu dünyaca ünlü futbol yıldızı Gerard Pique tarafından, Clara Chia Marti ile aldatılan Shakira, kendi yolunu hızlı bir şekilde çizmeye başladı.

Barselona'da birlikte yaşadıkları evin buzdolabında bulduğu çilek reçeli sayesinde aldatıldığını netleştiren Shakira, aldatıldığını öğrenince çocuklarının babasını evden kovmuştu.

Gizemli sevgili

Olaylı ayrılıklarıyla çok konuşulan çiftten Shakira'nın, gizemli bir sevgilisinin olduğu iddia edildi.

Hedef Miami

Bu iddialara göre 46 yaşındaki Shakira, Pique ile birlikte yaşadığı Barselona'yı geride bırakmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, çocuklarının okulu tatile girer girmez soluğu Miami’de yaşayan sevgilisinin yanına alacak.

Shakira'nın yeni aşk iddialarıyla gündeme gelmesinin nedeni sık sık Miami'ye gitmesi oldu.

Miami'de de ev var

İspanya'da yayınlanan Socialite ve OKDiario adlı yayın organları, güzel şarkıcının sık sık Miami'ye gidip orada yaşayan sevgilisiyle buluştuğunu ileri sürdü. Emlak zenginleri arasında yer alan Shakira'nın Miami'de de evleri var.