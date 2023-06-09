Shannen Doherty: Kanser beynime yayıldı Kanserle mücadele eden Shannen Doherty, hastalığının beynine yayıldığını dile getirdi.

ensonhaber.com

'Beverly Hills 90210' adlı yapımla kariyerinde hızlı bir yükselişe giren 51 yaşındaki Shannen Doherty, 2015'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamada hastalığın dördüncü evresine geldiğini ama önünde yaşanacak yılları olduğunu ifade eden Doherty, üzücü haberi duyurdu.

Her şeyin zamanlaması

Oyuncu, meme kanserinin beynine yayıldığını açıkladı. Kanser hücrelerinin arttığını ifade eden Shannen Doherty, "Bu korku... Kargaşa.... Her şeyin zamanlaması... İşte kanser böyle görünebilir" ifadelerini kullandı.