Petrol
94.74
-1.48%
Euro
18.1866
-0.54%
Dolar
18.6172
0.00%
Altın
970.7
-0.89%
Borsa
4111
0.97%
Bitcoin
382.503
-0.57%
BTXN Coin
10.11
-1.65%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Sharon Stone'dan kötü haber

    Ünlü oyuncu Sharon Stone, bir kez daha vücudunun tümör tarafından sarıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sharon Stone'dan kötü haber

    Instagram hesabından 3 milyondan fazla takipçisine seslenen Sharon Stone, yakın zamanda aldığı bir yanlış teşhisin kurbanı olduğunu itiraf etti.

    Vücudunu bir kez daha tümör saran dünyaca ünlü yıldız, “Büyük bir fibroid tümörünü çıkarmak için ameliyat olacağım.” dedi.

    Kabus 21 yıl sonra onu bir kez daha yakaladı

    Stone, hayranlarına, operasyon ve tedavi sürecinin 4 ila 6 hafta arasında süreceğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

    Sharon Stone, 2001 yılında da tümörle savaşmıştı. Tümör o yıllarda dünyaca ünlü yıldızın meme dokusunu sarmıştı. Daha sonrasında da tam iyileştiğini düşündüğünde beyin kanaması geçirmiş ve ardından felç olmuştu. Sharon  Stone, yıllar sonra bir bağışıklık sistemi hastalığı yüzünden çocuk sahibi olamadığını, tam 9 kez düşük yaptığını açıklamıştı.

    Sharon Stone dan kötü haber #1

    Sharon Stone dan kötü haber #2


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Erzincan’da sonbahar manzaraları
    Yaşam

    Erzincan’da sonbahar manzaraları

    Manavgatlı afetzedelerin yaraları sarıldı
    Emlak

    Manavgatlı afetzedelerin yaraları sarıldı

    Görüş Bildir