Sharon Stone'dan kötü haber

Ünlü oyuncu Sharon Stone, bir kez daha vücudunun tümör tarafından sarıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı.

Instagram hesabından 3 milyondan fazla takipçisine seslenen Sharon Stone, yakın zamanda aldığı bir yanlış teşhisin kurbanı olduğunu itiraf etti.

Vücudunu bir kez daha tümör saran dünyaca ünlü yıldız, “Büyük bir fibroid tümörünü çıkarmak için ameliyat olacağım.” dedi.

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Stone, hayranlarına, operasyon ve tedavi sürecinin 4 ila 6 hafta arasında süreceğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Sharon Stone, 2001 yılında da tümörle savaşmıştı. Tümör o yıllarda dünyaca ünlü yıldızın meme dokusunu sarmıştı. Daha sonrasında da tam iyileştiğini düşündüğünde beyin kanaması geçirmiş ve ardından felç olmuştu. Sharon Stone, yıllar sonra bir bağışıklık sistemi hastalığı yüzünden çocuk sahibi olamadığını, tam 9 kez düşük yaptığını açıklamıştı.