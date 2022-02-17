Euro
15.48
0.01%
Dolar
13.60
0.06%
Altın
820.70
0.27%
Borsa
2041
0.00%
Bitcoin
597.119
-0.45%
BTXN Coin
37.19
-1.58%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Sharon Stone'dan 'Temel İçgüdü itirafı

    Sharon Stone, 1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filminin meşhur sahnesinde giydiği beyaz elbiseyi halen dolabında sakladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sharon Stone'dan 'Temel İçgüdü itirafı

    63 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li oyuncuSharon Stone InStyle dergisinin mart sayısına verdiği röportajda Temel İçgüdü filmi için yaptığı anlaşmasının daha önce ortaya çıkmamış detaylarını paylaştı. Seksi oyuncu, filmde giydiği özel tasarlanmış kostümlerin hala dolabında olduğunu söyledi.

    Stone, çok konuşulan 'Temel İçgüdü' filminde aldığı düşük ücret nedeniyle sette kullandığı kostümlerin tamamına el koyduğunu söyledi.

    500 BİN DOLAR ALMIŞTI

    Ünlü oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan filmden 500 bin dolar kazanırken, başrolü paylaştığı ABD'li aktör Michael Douglas (77) 14 milyon dolar almıştı.

    Sharon Stone dan Temel İçgüdü itirafı #1


    İlginizi Çekebilir

    Başak Cengiz'in katilinin cezai ehliyeti tam çıktı
    3. Sayfa

    Başak Cengiz'in katilinin cezai ehliyeti tam çıktı

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır
    Btcrobo

    Btcrobo, otomatik al-sat yapan bir yazılımdır

    Avrupa, Rus gazına alternatif olarak Cezayir'i değerlendiriyor
    Ekonomi

    Avrupa, Rus gazına alternatif olarak Cezayir'i değerlendiriyor

    Görüş Bildir