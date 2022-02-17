Sharon Stone'dan 'Temel İçgüdü itirafı

Sharon Stone, 1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filminin meşhur sahnesinde giydiği beyaz elbiseyi halen dolabında sakladığını açıkladı.

63 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li oyuncuSharon Stone InStyle dergisinin mart sayısına verdiği röportajda Temel İçgüdü filmi için yaptığı anlaşmasının daha önce ortaya çıkmamış detaylarını paylaştı. Seksi oyuncu, filmde giydiği özel tasarlanmış kostümlerin hala dolabında olduğunu söyledi.

Stone, çok konuşulan 'Temel İçgüdü' filminde aldığı düşük ücret nedeniyle sette kullandığı kostümlerin tamamına el koyduğunu söyledi.

500 BİN DOLAR ALMIŞTI

Ünlü oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan filmden 500 bin dolar kazanırken, başrolü paylaştığı ABD'li aktör Michael Douglas (77) 14 milyon dolar almıştı.