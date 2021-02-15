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- Shawn Mendes, Camila Cabello'nun ayağını öptü
Shawn Mendes, Camila Cabello'nun ayağını öptü
Kendisi gibi şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello ile uzun süredir aşk yaşayan Shawn Mendes, Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 15.02.2021 - 14:38
- Güncelleme : 15.02.2021 - 14:50
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, pandemi sürecini sevgilisi Camila Cabello ile geçiriyor. Cabello'ya duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren Mendes, Sevgililer Günü'nü unutmadı.
Cabello ile uzun süredir aşk yaşayan Mendes, Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşıma imza attı.
"AYAĞINI ÖPERİM"
22 yaşındaki şarkıcının yayınladığı karede, Camila Cabello'nun ayağını öptüğü görüldü. Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Shawn Mendes, fotoğrafına "Ayağını öperim çünkü seni seviyorum." notunu düştü.
Shawn Mendes, bir röportajında sevgilisiyle ilgili samimi bir itirafta da bulunarak onu sevdiğini söyleyebilmek için beş yıl beklediğini açıklamıştı.