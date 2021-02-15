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Shawn Mendes, Camila Cabello'nun ayağını öptü

Shawn Mendes, Camila Cabello'nun ayağını öptü

Kendisi gibi şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello ile uzun süredir aşk yaşayan Shawn Mendes, Sevgililer Günü'nde ilginç bir paylaşımda bulundu.