‘Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş' konserinde “Sordum Sarı Çiçeğe” ilahisini seslendiren Sibel Can, “Allah bana yıllar sonra AKM'de bu güzel salonda, bu ilahiyi söylemeyi nasip etti” dedi.

29 Ekim'de açılışı yapılan Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali konserine ev sahipliği yaptı.

11 Kasım’da başlayan Türkiye’nin tek halk müzikleri festivalinin kapanışında Sabahat Akkiraz, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Kubat ve Şefika Kutluer şarkılarını seslendirdi.

Festival kapsamındaki ‘Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş' konserinde Sibel Can’ın seslendirdiği “Sordum Sarı Çiçeğe” ilahisi ise tüm dikkatleri çekti.

“ALLAH BANA YILLAR SONRA AKM'DE İLAHİYİ SÖYLEMEYİ NASİP ETTİ”

Sahnede büyük bir mutlulukla ilahisini söyleyen Sibel Can, konser çıkışında da duygularını anlattı.

Konser için teklifin Yavuz Bingöl'den geldiğini ve hemen kabul ettiğini dile getiren şarkıcı, “Küçücükken mevlitler olurdu. Aile büyüklerimiz veya yakınlarımızı kaybettiğimizde 40’ında, 52’sinde evlerde dinlediğim an çok duygulanıp ağlardım ben bu 'Sordum Sarı Çiçeğe’ ilahisi söylenirken. Allah bana yıllar sonra AKM'de bu güzel salonda, bu ilahiyi söylemeyi nasip etti. Onun mutluluğu bende apayrı. Çok güzel proje, çok mutlu oldum. İleride bir ilahi albümü neden olmasın. Her şeyi söylemek isterim, ben yorumcuyum.” ifadelerini kullandı.

Sibel Can AKM'de ilahi söyledi VİDEO