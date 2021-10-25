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    Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı

    Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı

    Mustafa Sarıgül'ün oğlu iş adamı Emir Sarıgül ile aşk yaşayan şarkıcı Sibel Can, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 19:15
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 19:22
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    Ünlü şarkıcı Sibel Can ile iş adamı Emir Sarıgül, 6 yıldır gözlerden uzak bir beraberlik yaşıyor.

    ÇİFT, KAMERALARA YAKALANDI

    Geçen yaz ilk kez Bodrum tatilinde görüntülenen çift, aylar sonra yeniden kameralara yakalandı.

    RESTORANDA ARKADAŞLARIYLA BULUŞTULAR

    tv100'ün aktardığı görüntülerde, Sibel Can ve Emir Sarıgül aynı araçla İstanbul'daki bir restorana gitti. Arkadaşlarıyla buluşan çift, yemek yedi. Yemekte Sibel Can'ın çok keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

    Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı VİDEO

    Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı #1

    Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı #2

    Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı #3

    Sibel Can ile Emir Sarıgül kameralara yakalandı #4

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