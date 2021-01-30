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    Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenlik yaptı

    Ünlü şarkıcı Sibel Can, Hakan Ural ile evliliğinden olan oğlu Engincan Ural için kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 07:37
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    Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenlik yaptı

    Geçtiğimiz günlerde Hakan Altun ile bir televizyon programı için el sıkışan Sibel Can, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural için modellik yaptı.

    KLASİK TARZINDAN UZAKLAŞTI

    Sık sık farklı giyim tarzı ile eleştirilen Engincan Ural, kendi tekstil markası için annesi Sibel Can ile ortak bir çalışmaya imza attı.

    Tanıtım için oğlu Ural'ın spor giyim ürünlerini giyen ünlü şarkıcı, klasik tarzından oldukça uzaklaşarak, hayranlarını şaşırttı.

    Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenlik yaptı #1

    Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenlik yaptı #2

    Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenlik yaptı #3

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