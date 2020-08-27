Sibel Can'dan Emir Sarıgül açıklaması

Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın o dönemde Altınbaş Holding'in veliahtı Fatoş Sarıgül'le evli olan Emir Sarıgül ile Fransız Alpleri'nde kayak tatil yaptığı ileri sürülmüştü.

Sarıgül'ün 7 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra Sibel Can ile nikah masasına oturacakları dedikodusu yayılmışken, Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkı fotoğraflarla kanıtlandı.

"MUSTAFA SARIGÜL ÇOK SEVDİĞİM BİR İNSAN"

Dün Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan aşk iddiaları için "Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" dedi.