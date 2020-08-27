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    Sibel Can'dan Emir Sarıgül açıklaması

    Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 08:43
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    Sibel Can'dan Emir Sarıgül açıklaması

    Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın o dönemde Altınbaş Holding'in veliahtı Fatoş Sarıgül'le evli olan Emir Sarıgül ile  Fransız Alpleri'nde kayak tatil yaptığı ileri sürülmüştü.

    Sarıgül'ün 7 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra Sibel Can ile nikah masasına oturacakları dedikodusu yayılmışken, Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkı fotoğraflarla kanıtlandı.

    "MUSTAFA SARIGÜL ÇOK SEVDİĞİM BİR İNSAN"

    Dün Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan aşk iddiaları için "Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" dedi.

    Sibel Can dan Emir Sarıgül açıklaması #1

    Sibel Can dan Emir Sarıgül açıklaması #2

    Sibel Can dan Emir Sarıgül açıklaması #3

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