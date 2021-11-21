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    Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi beğenilmedi

    İstanbul'da sahne alan Sibel Can’ın 59 bin TL’lik kırmızı renkteki deri elbisesi, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Şarkıcı, elbisesi ile ayrıca Bella Hadid ile pişti de oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 18:00
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    Sibel Can'ın kırmızı deri elbisesi beğenilmedi

    Sibel Can, 6 yıl aradan sonra İstanbul’da sahneye çıktı.

    Konserinde dünyaca ünlü takı tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın iki özel takısını kullanan Can, Bottega Veneta’nın son koleksiyonundan kırmızı deri bir elbise tercih etti.

    HAYRANLARI BEĞENMEDİ

    Gecede iki farklı kıyafetle sahne alan şarkıcının kırmızı uzun elbisesi sosyal medyanın diline düştü.

    Elbisesinde göbeği oldukça belirgin olan Sibel Can'ın bu hali hayranlarının da hoşuna gitmedi.

    Sibel Can'ın sosyal medyayı ikiye bölen elbisesi VİDEO

    ESKİYE DÖNÜŞ

    Bazı takipçileri "Acaba hamile mi?" şeklinde yaptı.

    Üç ayda yaklaşık 10 kilo veren ve zayıf haliyle beğeni toplayan Can'ın, son dönemde eski kilolarını geri alması ve büyüyen karnı dikkat çekti.

    Sibel Can ın kırmızı deri elbisesi beğenilmedi #1

    BELLA İLE PİŞTİ OLDU

    Öte yandan Sibel Can, 59 bin TL’lik kırmızı elbise ile dünyaca ünlü manken Bella Hadid ile pişti oldu.

    Hadid’in de daha önce bir etkinlikte aynı elbiseyi tercih ettiği görüldü.

    Sibel Can ın kırmızı deri elbisesi beğenilmedi #2

    Sibel Can ın kırmızı deri elbisesi beğenilmedi #3

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