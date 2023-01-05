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    Sibel Can'ın paylaşımı hüzünlendirdi

    Sibel Can, annesi ile çekilmiş karesini paylaşarak eski günleri yad etti
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 09:13
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    Sibel Can'ın paylaşımı hüzünlendirdi

    Instagram'da 2.9 milyon takipçisi olan ve sık sık hayranlarına paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın son yaptığı paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi.

    Anne özlemi

    Sibel Can 2006 yılında kaybettiği annesi Emine Gül'e duyduğu özlemi paylaştığı çocukluk karesi ile anlattı.

    Sibel Can ın paylaşımı hüzünlendirdi #1

    Karagümrük'te anneannesine ev verdi

    Annesi Emine Gül Sezer Cangüre'yi 2006 yılında kaybettikten sonra zor günler geçiren Sibel Can, teselliyi anneannesine yardım ederek bulmuştu. Anneannesine doğup büyüdüğü Karagümrük'te ev veren Sibel Can, Karagümrük'te yatırımlarını sürdürmüştü.

    Sibel Can ın paylaşımı hüzünlendirdi #2


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