Sibel Can'ın sahne kıyafeti olay oldu! Sütyen detayına yorum yağdı

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Ünlü şarkıcı Sibel Can, hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla zaman zaman da gündeme gelen Sibel Can, son olarak Bursa konserinde tercih ettiği kıyafetle konuşuldu.

GÖĞÜS KISMI ŞAŞIRTTI

Siyah renkli kıyafetin göğüs detayına, sosyal medyadan yorum yağdı.

Can'ın siyah elbisesinin göğüs kısmındaki turuncu detayı görenler kendini tutamadı. Şarkıcıya yapılan yorumlardan bazıları şöyle: "Sütyeni alta giyecektin", "Gözüm kanadı bu ne?"