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Sibil Çetinkaya'yı geceye sevgilisi Şükrü Özyıldız hazırladı! Sırtına makyaj yaptı..

Sibil Çetinkaya'yı geceye sevgilisi Şükrü Özyıldız hazırladı! Sırtına makyaj yaptı.. Kısa süre önce gönlünü fenomen Sibil Çetinkaya'ya kaptıran oyuncu Şükrü Özyıldız, sevgilisini katılacağı özel geceye hazırladı. O anlar gündem oldu.